Stress hydrique au Maroc, un héritage colonial ?

Le jour zéro, étant celui ou plus aucune goutte d’eau ne sortira des robinets, est proche au Maroc. La mauvaise gestion et la surconsommation des ressources sont indéniablement les raisons principales ayant conduit le pays à atteindre un stress hydrique sans précèdent. Comprendre la problématique actuelle nécessite de se pencher sur les politiques gouvernementales d’aujourd’hui, mais surtout celles d’hier.

En effet, les politiques entreprises par le Maroc depuis son indépendance n’ont fait que suivre le schéma prédéfini par les Français durant le protectorat. Pourtant, ces schémas se sont, à mainte reprises, révélés périlleux et loin de la réalité. Un constat qui émane de plusieurs chercheurs et spécialistes qui refont la genèse d’un stress hydrique découlant d’un héritage colonial.

Des approches loin de la réalité environnementale du Maroc

Le protectorat français instauré au Maroc, la France verra au Maroc une terre idéale pour la production de blé. A cet effet, des spécialistes seront dépêchés sur les lieux pour y établir la faisabilité de cet ambitieux projet.

La culture du blé nécessite beaucoup d’eau, mais les spécialistes aveuglés par des idées reçues sur le Maroc y verront tout de même un certain potentiel. Les remarques formulées par les spécialistes étaient assez sommaires et loin des réalités environnementales du royaume, comme l'affirme Will Davis Swearingen dans son ouvrage «Mirages marocains: rêves et déceptions agraires, 1912-1986» (Editions Princeton Legacy Library, 1987). Ce dernier cite notamment les cahiers du docteur Gerhardt Rohlfs, ayant effectué en 1861 une visite dans le royaume.

«Il y a beaucoup de rivières au Maroc, toutes émanant de l'Atlas. Rien n'est connu positivement en ce qui concerne la hauteur des points les plus élevés, mais les indigènes disent que les sommets de ces montagnes sont recouverts de neiges perpétuelles.» Dr Gerhardt Rohlfs après une visite en 1861

Cette méconnaissance du Maroc conduira à un échec fracassant. La production céréalière au Maroc atteindra à peine celle de la France et les coûts conséquents ne permettront pas au blé marocain de se mesurer aux mastodontes du marché mondial.

Malgré cet échec, la France entreprendra une idée plus risquée; celle de faire du Maroc un exportateur mondial de fruit et légumes. Une idée qui sera principalement boostée par le parallélisme entre les climats régionaux marocains et ceux aux Etats Unis, qui avaient déjà entrepris cette voie-là.

Faire du Maroc la nouvelle Californie

Les températures annuelles, la latitude ou encore les précipitions enregistrées à Casablanca étaient quasiment similaires à celles de Los Angeles. Pour sa part, Meknès était comparée à Sacramento, Settat à Fresno, Chichaoua à Bakersfield, et Marrakech à Riverside, poursuit l'étude

Entre 1929 et 1933, plusieurs missions d’espionnage seront effectuées par les Français en Californie. Ainsi, «les méthodes d’agriculture, les techniques d’irrigation, les variété sélectionnées de fruits et légumes et enfin les stratégies de marketing sont rapidement transplantées avec succès de la Californie au Maroc», note Will Davis Swearingen.

Cette nouvelle culture nécessitera cependant plus d’eau, alors que la Maroc subissait déjà une sécheresse dévastatrice. Le premier but était alors d’entreprendre le développement complet des cours d’eau du Maroc.

Pas moins de 14 barrages seront construit entre 1912 et 1956, rapporte Will Davis Swearingen dans son article «Terre, politique et pouvoir au Maroc» (Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 1987). Jusqu’en 1967 trois autres viendront complétés la liste. Même après son indépendance, le Maroc continuera sur cette lancée, construisant plus de 130 barrages un peu partout au royaume.

Les prêts de la Banque Mondiale et les accords commerciaux établis avec la France, obligeront le Maroc, fraichement indépendant, à développer davantage son agriculture qui ne sera que plus rentable au fil des années, précise pour sa part le magazine américain Dissent. En effet, les ambitions coloniales d’antan seront perpétrées cette fois-ci par les Marocains, avec le développement de culture nécessiteuse d’eau mais qui fera gagner au pays une place notable sur le marché mondial.

Toutefois, les efforts consentis pour le bon développement de la politique agraire marocaine doivent être couplés à une gestion intelligente des ressources naturelles, en particulier l’eau. Car, s’en retenir aux précipitations capricieuses et aux barrages qui ne se remplissent plus comme avant, mènerait le pays vers une crise de l’eau sans précédent, et dont les répercussions touchent déjà plusieurs régions du royaume.

De plus, la prochaine crise de l’eau pourrait être provoquée par les réservoirs en baisse au Maroc qui, selon le think tank World Ressources Institute (WRI), présentent une notation de 4.2 au niveau du stress hydrique, le niveau maximum étant de 5.