Maroc : Lancement du deuxième satellite espion en novembre ?

Le satellite espion Mohammed VI-A. / Ph. DR

Près d’un an après le lancement d’un premier satellite en novembre 2017, le Maroc s’apprêterait à lancer, le 6 novembre prochain, le deuxième satellite espion marocain Mohammed VI-B.

Selon Le360, qui cite des sources proches du dossier, le deuxième satellite du royaume sera également lancé depuis la base de Kourou, en Guyane française. Un lancement qui coïnciderait avec la date commémorative de la Marche verte.

La particularité de ce deuxième bijou technologique est «qu’il complète parfaitement le premier, baptisé Mohammed VI-A». Les sources du médias expliquent que si le premier satellite «effectue des rotations horizontales» et est capable de «faire un tour complet autour de la Terre toutes les 97 minutes à 27 000 km/ h», Mohammed VI-B «captera des images en faisant des rotations verticales autour du globe».

Doté d’un rayon de couverture plus large, le nouveau satellite, combiné au premier, permettra d’actualiser la base de données de la station terrestre toutes les heures, le tout pour un «fonctionnement optimal de façon à couvrir tous les points d’intérêt».

Les deux satellites auront coûté la bagatelle de 600 millions d’euros, note le média, précisant que le financement de ce projet stratégique émane de fonds 100% marocains et que près de 100 ingénieurs, tous Marocains, ont été formés afin d’exploiter de façon optimale les données enregistrées par le satellite.

Construits en France, ces satellites d’observation pourront répondre aux besoins civils et militaires et peuvent prendre des images d’une grande résolution, au moment où «la station de contrôle et de réception de images se trouve à l’Est de l’aéroport de Rabat au Maroc», avait indiqué en août 2017 le média Mena Defense.