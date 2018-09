Engrais «nouvelle génération» : L’OCP s’allie au Chinois Hubei Forbon

Le Groupe OCP et l’acteur chinois spécialisé dans la fourniture de solutions globales d’additifs pour engrais, Hubei Forbon ont signé un accord-cadre visant la mise en place d’un partenariat global dans le domaine des engrais nouvelle génération.

Selon un communiqué de l’OCP, parvenu ce lundi à Yabiladi, les deux partenaires sont également en discussion pour la création d’un «Joint R&D Center» en Chine. «Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la dynamique d’open innovation lancée par l’OCP qui permettra d’accélérer son ambition de devenir le leader mondial en solutions intégrées pour l’agriculture», indique le communiqué.

«Ce rapprochement représente une excellente opportunité pour accéder à un écosystème d’innovation de classe mondiale et construire en Chine un réseau de référents et d’experts dans le secteur particulièrement dynamique de l’agriculture et des engrais», poursuit la même source.

Pour Iliass El Fali, Exécutif Vice-Président Opérations Industrielles au Groupe OCP, «ce partenariat permettra d’abord d’allier et combiner les forces de l’OCP et de Forbon pour développer de nouveaux produits et améliorer [l’offre de l’OCP] en matière de fertilisants».

Les deux groupes comptent donc allier leurs expertises et savoir-faire pour développer une nouvelle génération d’engrais à forte valeur ajoutée (engrais enrichis aux biostimulants, engrais à libération lente/contrôlée, engrais enrichis au soufre et aux oligoéléments, engrais microbiens, engrais hydrosolubles, etc.). Un des objectifs poursuivis est de mettre en place des solutions novatrices qui répondent aux besoins du marché et des agriculteurs, tout en proposant des solutions sur mesure et des formulations d’engrais aussi efficientes qu’écologiques, conclut le communiqué.