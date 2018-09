Volkswagen au Maroc : Pas de décision prise pour l’instant selon le constructeur allemand

Dans un article intitulé «Volkswagen a commencé à chercher des sites d’usines», Maghreb Confidential a rapporté jeudi, citant ses sources, que le constructeur allemand «met actuellement la dernière main au business model pour l’implantation d’une usine d’assemblage au Maroc».

«Des représentants du géant automobile allemand ont approché des filiales marocaines de plusieurs banques internationales afin de négocier de potentiels financements, signe d’une accélération de leur projet d’implantation d’une usine d’assemblage après Renault à Tanger et PSA Peugeot Citroën à Kénitra», indique Maghreb Confidential, cité par Le Desk.

Repérage du futur site, business plan et implantation

Celui-ci ajoute même que «ces contacts auraient concerné la Société Générale, CitiBank Maghreb, mais aussi des institutions financières marocaines pour l’accompagner sur certains volets de l’étude d’implantation». «A ce stade, l’investisseur travaille surtout sur le repérage du futur site de son usine marocaine, en identifiant ses potentiels fournisseurs de pièces détachées au sein de l’écosystème automobile marocain», précise un analyste d’une banque d’affaires de la place au média marocain.

Le Maroc «espère la venue de Volkswagen depuis 2011», la même source rappelle que le géant allemand s’est installé en juillet 2017 au Maghreb via l’unité de Relizan en Algérie, mais qui ne fait que du «montage de véhicules livrés en kit». «Après l’installation des usines des français Renault à Tanger en 2012 et PSA Peugeot Citroën à Kénitra en 2017, l’arrivée de Volkswagen lui permettrait de réaliser son objectif : atteindre la production d’un million de véhicules par an d’ici 2025 dans le royaume», conclut Le Desk.

Samedi, Welovebuzz reprend aussi la même information. Il précise que «la firme automobile est en passe de finaliser son business plan d’implantation au Maroc», soulignant qu’il «s’agira d’une usine d’assemblage».

Volkswagen n’a pas encore pris de décision

Des sources au sein du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique déclarent ne pas être au courant de cette éventuelle implantation de Volkswagen au Maroc. Mais il serait encore précoce de se féliciter d’une potentielle démarche dans ce sens.

Contacté par Yabiladi, le constructeur ne dément pas directement les rumeurs. «Le groupe Volkswagen poursuit une stratégie de croissance mondiale et nous aspirons à renforcer notre position sur chaque marché», nous déclare une source autorisée au sein de la direction d’achats et de production de Volkswagen.

«Cet objectif ambitieux nécessite un suivi et des analyses continus, qui incluent des études de faisabilité. Cependant, aucune décision n'est prise à ce stade.» Source autorisée au sein de Volkswagen

Ceci dit, le Maroc doit se contenter pour l’instant de l’implantation des deux géants automobiles, Renault et PSA. Si l’usine de Renault près de Tanger a été inauguré en 2012, le démarrage de l’unité d'assemblage moteurs et véhicules du Groupe PSA, située près de Kenitra, est prévu pour début 2019 alors que la nouvelle usine doit produire 200 000 véhicules par an dès l’année 2020.