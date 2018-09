Les femmes marocaines à l’honneur au forum méditerranéen de Jerez de la Frontera

La Fondation Trois Cultures de la Méditerranée et le ministère chargé des Marocains résidant à l’Étranger et des Affaires de la migration organisent, les 3 et 4 octobre, la deuxième édition du forum, «les femmes dans l’espace méditerranéen».

La manifestation qui aura lieu à Jerez de la Frontera (sud-Espagne), mettra à l’honneur les femmes marocaines et leur combat pour l’émancipation. Pour cette édition, les organisateurs ont choisi le thème, «Diversité, égalité et culture : vers une société inclusive».

Durant deux jours, des intervenants, la plupart de la gent féminine, débattront autour des thèmes relatifs à l’évolution de la condition de la femme et les perspectives d’amélioration de sa situation dans la région du pourtour méditerranéen. Les échanges et débats accorderont une attention particulière à l’aspect économique et financier, et sa contribution dans la progression de la condition féminine.

Ce rendez-vous devenu annuel compte sur la présence d’entrepreneuses du Maroc et de professeurs universitaires évoluant dans l’enseignement supérieur espagnol ainsi que des écrivains et sociologues originaires du pays.