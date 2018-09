Le prêtre américain accusé de pédophilie extradé du Maroc

Le prêtre américain accusé de pédophilie et caché au Maroc depuis plus de 25 ans a été extradé ce vendredi, rapporte le département de justice américain. Arthur Perrault, prêtre catholique, fugitif depuis 1992 avait été localisé puis arrêté par les autorités marocaines le 12 octobre 2017.

Remontons les faits pour bien comprendre. Après avoir servi à Jemez Springs dans le Nouveau-Mexique aux Etats-Unis, le prêtre Arthur Perrault est affecté en 1967 à l’archidiocèse de Santa Fe, la capitale de l’Etat américain du Nouveau Mexique. A ce titre, il couvre plusieurs écoles et paroisses dont celui d’Albuquerque. Nous sommes au début des années 70 et le prêtre y aurait mené une vie pas très "catholique" qui n’a été révélée qu’après une plainte déposée par Kenneth Wolter.

En effet, l’homme de 35 ans venait de déposer une plainte à l’encontre Arthur Perrault, l’ancien prêtre qu’il accuse d’avoir abusé sexuellement de lui quand il était âgé de 10 et 11 ans. «Tenir Arthur Perrault loin des enfants est la priorité numéro 1 pour moi surtout s’il est toujours entouré d’enfants parce qu’il ne changera jamais», témoignait Kenneth Wolter dans l’Albuquerque Journal.

Il était toujours entouré de jeunes à Tanger

Il disparait en 1992, peu de temps avant le dépôt des plaintes l’accusant d’avoir abusé de sept enfants dans la paroisse. Le prêtre se serait rendu au Canada puis au Maroc, à Tanger plus précisément, rapporte l’Agence France-Presse (AFP). Cette année là, Arthur Perrault annonce à ses fidèles sa résignation (démission) et sa retraite sabbatique. Il achète un billet en direction de Vancouver au Canada puis disparaît. Sans doute avait-il senti venir la suite. 11 jours plus tard, 7 personnes portent plainte contre l’archidiocèse et expliquent qu’il a abusé d’enfants. Des recherches montrent que le premier établissement où il a servi avait été fermé suite à des accusations de pédophilie de certains prêtres.

Mais Arthur Perrault restait introuvable. C’est grâce à un informateur marocain que l’on découvre que l’homme est installé à Tanger. Le prêtre s’était reconverti en professeur d’anglais à l’école américaine. Malgré les accusations de pédophilie, il continuait encore d’être en contact avec des enfants à l’American Language Center de Tanger.

Licencié après l’éclatement de l’affaire, éaméricain passera près d’un an dans une prison marocaine. Aujourd’hui, l’ancien prêtre va enfin pouvoir être jugé par les autorités américaines après 25 années cachées au Maroc.