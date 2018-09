Éducation nationale : 7,9 millions élèves inscrits au titre de la rentrée 2018-2019

Le nombre d'élèves inscrits au système de l’Éducation nationale a atteint 7,9 millions au titre de la rentrée scolaire 2018-2019, dont 52% des filles, 14% dans le secteur privé et 742 000 nouveaux inscrits. C’est ce qu’a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi.

Dans un exposé présenté devant le Conseil du gouvernement sur les données relatives à la rentrée scolaire et universitaire et les mesures l'accompagnant, le ministre a précisé que le nombre d'enseignants s'est établi à 248 000 pour plus de 11 000 établissements scolaires, rapporte le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l’issue du Conseil.

Par ailleurs, le nombre des bénéficiaires du système de l’éducation et de la formation au titre de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2018-2019 s’est établi à 9 613 000, a fait savoir Said Amzazi, notant que la scolarisation a été généralisée à 99%.

S'agissant de la déperdition scolaire, le nombre a été ramené de 450 000 il y a 10 ans à 270 000 actuellement, a-t-il rappelé, mettant l'accent sur la nécessité de relever ce même défi dans le milieu rural.

Dans le cadre des mesures visant la lutte contre le phénomène d’encombrement et l'impact des retraites des enseignants, le ministre a précisé qu'il a été procédé à une opération de recrutement «inédite» au niveau des académies, outre le lancement du système de licence professionnelle visant la qualification d'environ 200 000 cadres enseignants durant dix ans.