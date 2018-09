Maroc : Faute de subventions, une école pour enfants sourds s’inquiète sur son avenir

Le 4 septembre dernier, les écoles publiques du Maroc ont marqué leur rentrée scolaire, sans l’Institut Mouna pour enfants sourds. En effet, cet établissement qui adapte l’enseignement public aux enfants malentendants à Casablanca n’a pas accueilli ses élèves. Aujourd’hui, sa cour, ses classes, ses espaces de jeu et sa cantine restent vides, hormis la présence de membres de son équipe pédagogique ou administrative.

La situation est pareille à l’annexe de l’établissement, sise quartier Racine et proposant une formation ainsi qu’une insertion professionnelle à ces jeunes déficients auditifs. Les salariés de l’établissement n’ont pas touché leurs paiements depuis le mois d’avril dernier. Une situation qui a conduit l’Association marocaine pour enfants sourds (AMES), en charge de la gestion de l’école, a tiré la sonnette d’alarme sur le devenir de cette institution qui existe depuis 1975.

Sur la devanture de l’édifice, le personnel affiche des banderoles depuis le début de ce mois, annonçant les raisons de cet arrêt de travail. Décidée lors d’une réunion dont Yabiladi a reçu le procès-verbal, cette suspension intervient également au moment où ces travailleurs ne bénéficient plus de la CNSS, l’école étant endettée auprès de la sécurité sociale à qui elle doit plus d’un million de dirhams.

Contacté par Yabiladi, le président de l’AMES, Abdelouahed Zbirine précise qu’«il ne s’agit aucunement d’une grève dans un sens de bras de fer avec l’administration de l’école». Mohamed Afouzar, trésorier de l’association explique sur les lieux que «c’est un appel au ministère de tutelle pour prendre ses responsabilités quant aux subventions qu’il se doit de verser, et qui garantissent justement les salaires des éducateurs, des administrateurs, des enseignants, des techniciens et du personnel de ménage ou de la cuisine».

Pas de budget depuis 2016

L’association connaît des difficulté financières depuis le changement des procédures de dépôt de dossiers pour l’octroi de ces subventions au niveau du ministère de tutelle. Un circuit qui implique le Fonds d’appui à la cohésion sociale et l’Entraide nationale. Ainsi, l’AMES explique ne pas avoir eu droit à ces aides depuis 2016, le ministère lui ayant reproché un retard pour déposer sa demande. «Les exigences administratives ayant été imposées à l’arrivée de Bassima Hakkaoui au ministère ont quasiment rendu impossible un respect des délais, d’autant plus que les document demandés incluent désormais des attestations de RAMED des tuteurs dont les enfants bénéficient des services de l’institut, en plus de procédés plus longs pour l’obtention des certificats médicaux des enfants et de leurs audiogrammes», explique le trésorier de l'association.

Selon lui, cette enveloppe devait atteindre 1 401 000 dirhams, ce qui aurait permis de couvrir une bonne partie du total des frais de scolarité, de la cantine et du transport des 140 élèves inscrits au titre de l'année 2016-2017. La rentrée scolaire d'après (2017-2018), bien que le nombre des enfants bénéficiaires ait augmenté, atteignant 214 élèves et que l’Institut Mouna ait été contraint de ne pas ouvrir de classes des trois derniers niveaux du primaire, le ministère a revu à la baisse l'aide octroyée. Le département de Bassima Hakkaoui a informé l'ONG qu'une aide de 830 000 dirhams seulement serait accordée, conformément à une nouvelle grille de critères. Cette promesse n'a pas été tenue, menant l’AMES à alerter les parties concernées sur sa situation, depuis au moins décembre dernier.

Des alertes restées lettre morte

Documents à l’appui, Kamal Mjaoual, directeur administratif et pédagogique de l’Institut Mouna, souligne à Yabiladi que «le 18 décembre 2017, l’association a fait parvenir une correspondance au directeur de l’Entraide nationale, avec un rappel du courrier le 5 août dernier». «Un courrier au même sujet a été envoyé à la ministre, Bassima Hakkaoui, à la même date, avec un rappel le 6 août», ajoute-t-il.

«Aux mêmes dates également, nous avons averti par écrit tous les acteurs compétents : le Wali de la région Casablanca-Settat, le gouverneur de la préfecture de Casablanca, la préfecture des arrondissements Anfa, puis la direction provinciale de l’Emploi, le 5 septembre dernier. La situation n’a pas évolué depuis.» Kamal Mjaoual, directeur administratif et pédagogique de l’Institut Mouna

Il y a quelques jours, des internautes se sont saisis de la question en exprimant leur colère et leur inquiétude face à cette situation, d’autant plus que le premier mois de l’année scolaire touche presque à sa fin, au moment où les enfants n’ont toujours pas repris leurs cours. Dans ce sens, Kamal Mjaoual s’indigne : «Plus que l’AMES ou l’Institut Mouna, l’inaction du ministère de tutelle pour débloquer la situation est surtout un message d’abandon visant une large catégorie de la société, issue de familles pauvres ou précaires».

L’association et l’établissement ont récemment été contactés par téléphone pour une rencontre avec un représentant, mais ils demandent à ce que les choses soient faites en conformité avec la loi. «Si convocation à une réunion il y a, dans le but de trouver une solution et dépasser tous ces obstacles, nous avons demandé à en avoir une trace recevable, donc à ce que cette proposition nous soit formulée par écrit et ce n’est pas encore le cas», souligne encore Kamal Mjaoual. «Si un représentant du ministère de tutelle souhaite s’entretenir avec nous également, nous demandons désormais à ce que ce soit la ministre elle-même, Bassima Hakkaoui, car elle est directement concernée en premier lieu», enchaîne Mohamed Afouzar. Contactées par nos soins, la ministre ainsi que sa chargée de communication sont restées injoignables.

Cette situation persiste au moment où l’Union nationale des associations œuvrant dans de domaine du handicap mental (UNHAM) a tenu un sit-in devant le Parlement, le 19 septembre dernier, protestant contre «le fait que les associations n’aient pas encore reçu leurs subventions» et que «leurs salariés ne soient pas payés depuis des mois».