Affaire Benalla : Alexandre Benalla dément la création d'une entreprise au Maroc

Auditionné mercredi devant le Sénat en commission d’enquête, Alexandre Benalla dément avoir exercé un métier après avoir quitté L’Elysée. A la question d’une membre de la commission sur sa profession actuelle, Alexandre Benalla répond d’abord par «Pôle emploi» (à partir de 32:51).

Niant notamment travailler pour une star de téléréalité, il répond ne pas être «tombé aussi bas, malheureusement». «Je n’ai eu aucune activité professionnelle depuis que j’ai quitté L’Elysée, il y a eu un certain nombre de fake news qui sont sortis ; je n’ai pas la maîtrise des médias, donc je laisse passer», a-t-il expliqué devant les membres de la commission. «Il y a eu un certain nombre de recours qui ont été exercés par mes avocats sur quelques fake news ; je ne lis plus la presse, j’en ai des échos, mais je n’ai exercé de fonction ni de garde du corps, ni je ne souhaite monter une société au Maroc comme cela a pu être dit», a-t-il encore ajouté.

Se disant être «bien en France», il envisage déjà de «reprendre une vie normale, en tout cas faire autre chose», après ses explications données à la commission d’enquête puis à la justice.

En août dernier, TV Reality Fr a indiqué que l’ancien responsable à L’Elysée aurait été engagé par Ayem Nour, ex-candidate de téléréalité et animatrice de télévision. L’information a été reprise par plusieurs médias, en citant de «nombreuses rumeurs». Le magazine Public a affirmé qu’à son retour de Corse, Ayem et son fils ont été accueillis «dès leur descente de l’avion par Alexandre Benalla». Deux jours plus tard, Closer «confirme l’information», mais sans citer plus de sources.

Il y a quelques jours, RTL avançait que Alexandre Benalla «envisage de s’installer au Maroc» pour «monter sa propre société de sécurité». «Depuis son licenciement par l’Elysée, il s’est rendu à quelques reprises à Rabat pour y nouer des contacts, rencontrer les autorités et tenter de finaliser financièrement son projet», révèlait encore le média.