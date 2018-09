Les socialistes espagnols ripostent à l’appel du président de Melilla de «se tourner vers l’Europe»

Lundi 17 septembre, le président de Melilla a plaidé pour que sa ville «se tourne vers l’Europe», provoquant l'ire des socialistes locaux. «C’est un discours provocateur envers le Maroc», affirme ce jeudi la secrétaire générale du PSOE de Melilla, Gloria Rojas, à l’occasion d’un point de presse comme le rapporte l'agence Europa Press.

Et de pointer également «un acte de déloyauté institutionnel envers le gouvernement de l’Espagne parce que Imbroda sait que ses paroles pourraient porter un préjudice aux négociations et aux contacts avec le Maroc pour trouver une solution au problème de fermeture de la douane commerciale de Beni Ensar». Par ses déclarations, le président de Melilla «cherche à dynamiter» le vivre ensemble entre deux pays souverains, a-t-elle souligné.

La responsable socialiste pointe le silence de Juan José Imbroda observé en juin 2015, lorsque le PP gouvernait en Espagne et que le chef du gouvernement marocain avait manifesté son souhait d’aborder la question de la souveraineté sur Ceuta et Melilla. «Est-ce qu’il avait dit aux habitants de Melilla de se tourner vers le nord ?», s’est interrogée Rojas. «Non rien de cela. Imbroda avait dit que les relations cordiales avec le Maroc priment et qu’il le respecte comme un pays souverain», a-t-elle répondu à la question.