Handicap mental : Plus de 300 personnes ont manifesté à Rabat

Plus de 300 personnes ont participé au premier sit-in de solidarité avec les personnes en situation de handicap mental, organisé le 19 septembre devant le Parlement à Rabat.

Les associations venues des quatre coins du royaume ont répondu présentes à l’appel lancé par l’Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental (UNAHM), annonce-t-elle dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Les ONGs dénoncent «une situation déplorable qui affectent les enfants et les adultes en situation de handicap mental effectuant leur rentrée scolaire dans des conditions désastreuses». De plus, plusieurs centres spécialisés et classes intégrées gérés par les associations n’ont pas encore ouvert leurs portes ni accueilli leurs usagers, faute de difficultés financières graves, affirme l’association.

A ce jour, «en l’absence de réaction de quiconque et devant le fait que les associations n’ont pas encore reçu leurs subventions alors que leurs salariés qui n’ont pas été payé depuis des mois, un autre sit-in sera organisé le mercredi 26 septembre dans la capitale», conclut l’ l’Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental.