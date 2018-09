Taounate accueille son 5ème festival national des figues

La cinquième édition du festival national des figues s’est ouverte, mercredi à Taounate, sous le thème «l’investissement dans le secteur des figues : un levier du développement spatial».

Initiée par la direction régionale de l’Agriculture Fès-Meknès, cette rencontre se poursuivra jusqu’au 21 septembre. L’idée est de mettre en avant les potentialités agricoles de la province, notamment en valorisant les figues et à encourager les agriculteurs à développer leurs productions.

Représentant du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rurale et des eaux et forêts, le directeur de l’Office national de conseil agricole, Jaouad Bahaji a indiqué que plusieurs projets sont en cours de réalisation au niveau de la province en vue de développer la filière du figuier dans le cadre du Pilier II du plan Maroc vert, ajoutant que ces actions. Il s’agit de projets de développement pour intégrer des arbres fruitiers et de mise à niveau des unités de valorisation des figues. Dans ce sens, le responsable fait état d’une production annuelle de figues estimée à 53 000 tonnes à Taouante au cours de cette dernière décennie.

Au menu de cette manifestation, organisée en partenariat avec la province de Taounate, figurent une panoplie d’activités économiques, sociales et artistiques, outre des conférences axées sur la production des figues, animées par une pléiade de chercheurs, de professionnels et d’experts marocains.

La culture du figuier dans la région Fès-Meknès s’étend sur une superficie de 28 000 ha, avec une production de 95 000 tonnes. Elle représente 53pc de la superficie consacrée au figuier au niveau national et 32% de la production du royaume. La province de Taounate produit, à elle seule, 78% de la production régionale de ce fruit. La superficie dédiée à cette culture dans la province s’élève à 22 000 ha.