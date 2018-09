M'hamid El Ghizlane : Le Festival Taragalte revient en octobre pour une 9e édition

La 9e édition du Festival Taragalte sera organisée, du 26 au 28 octobre, à M'hamid El Ghizlane (province de Zagora) sous le signe «Sahara, une Terre Fertile, Hommage à Antoine de Saint-Exupéry».

Le festival souhaite ainsi rendre un vibrant hommage à un amoureux du désert, un personnage emblématique des lettres françaises, Antoine de Saint-Exupéry, souligne un communiqué des organisateurs. Auteur profondément inspiré par le désert, il avait donné jour à l’un de ses plus beaux ouvrages humanistes «Le petit prince».

Le festival accueillera de très grands artistes qui feront foisonner le bouillonnement de cette rencontre inspirante et spirituelle, pour redonner vie au voyage initiatique de Saint-Exupéry à travers les dunes du Sahara.

L'objectif est de valoriser l’apport du désert dans l’œuvre de l’auteur mais aussi de partager l’inspiration que le Sahara lui a insufflée, font savoir les organisateurs, expliquant qu'en effet, c'est au contact de cette culture nomade que l’aviateur s’est formé un lien avec le désert, avec les hommes de la région et avec cette culture qui appellent à la rêverie issue des cieux étoilés et à la musique intérieure de tout un chacun.

Par ailleurs, cette édition accueillera également la 4e «Caravane Culturelle pour la Paix» initiée par trois festivals (Festival Taragalte au Maroc, Festival au désert, et Festival sur le Niger au Mali) avec le soutien de la fondation Hollandaise Doen.

Le festival vient renforcer de manière considérable le développement touristique et valoriser le patrimoine de la région, en plus de créer un réseau solide de partenaires locaux et internationaux en participant activement aux relations interculturelles entre les peuples du Maghreb et du Sahel, conclut le communiqué.