Emission spéciale MRE : Tarik Sahibeddine, héros marocain du vol Munich-Paris

Nous sommes dans le vol Munich-Paris. Monte à bord de l’avion un grand gaillard, typé maghrébin avec une longue barbe. Même s’il était champion de boxe il y a quelques années, rare sont les passagers à connaître son nom : Tarik Sahibeddine.

Les passagers qui ont un peu trop forcé sur les émissions anxiogènes de la télé française, voient déjà quelques gouttes de sueur perler sur leur front. On ne sait jamais, et si cet homme, ce Maghrébin, et sa longue barbe… ? Un film terrifiant tourne dans l’imaginaire de certains passagers, inquiets… pour rien.

La voix du commandant de bord retentit. Il faut attacher la ceinture pour un décollage imminent. On chasse de notre tête les images de détournement d’avion comme dans ce film américain, Passager 57 avec Wesley Snipes dans le rôle du héros. Tout ira bien, se rassure-t-on.

Décollage. Les passagers se détendent, se lèvent de leur siège pour aller aux toilettes. Tout va bien jusqu’à un accrochage entre un passager et une hôtesse. Finalement, tout n’ira pas si bien que cela. Un des passagers tente de détourner le vol. Ce n’est pas un film et il n’y a pas de Wesley Snipes pour sauver l’avion. C’est à ce moment-là que notre invité, Tarik Sahibeddine, fait son entrée. C’est l’ancien champion de boxe qui interviendra pour maîtriser l’individu dangereux, sauvant ainsi les passagers et l’équipage.

Soulagement et applaudissements. Par cet acte héroïque, Tarik sera célébré par plusieurs médias français mais aussi étrangers. A notre tour d’accueillir ce héros, notre Wesley Snipes, en vrai.