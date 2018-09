James Gray sera le président du jury du Festival International du Film de Marrakech

La 17e édition du Festival International du Film de Marrakech, qui aura lieu du 30 novembre au 8 décembre 2018, aura comme président du jury le célèbre réalisateur, scénariste et producteur américain James Gray.

Le réalisateur de blockbusters hollywoodiens a déclaré à l’occasion que «le Festival du film de Marrakech est un endroit unique où le langage du cinéma réunit des gens du monde entier. C’est un immense honneur d’être nommé président du jury et de revenir pour la troisième fois dans ce grand festival».

James Gray est né à New York et a grandi dans le Queens. Il fait ses débuts dans la réalisation en 1994, à l’âge de 25 ans, avec «Little Odessa», lauréat du Lion d’argent au Festival de Venise. La même année, il est nommé aux Independent Spirit Awards pour le meilleur premier long-métrage et le meilleur premier scénario. Les succès ne feront que suivre au fil des années. Son dernier film, «Ad Astra» qu’il a également co-écrit, met en scène Brad Pitt et devrait sortir en salles début 2019.