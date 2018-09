RAM : La mésaventure d’un artiste africain invité de Jazz au Chellah

Virtuose de jazz et de musique africaine, Cheick Tidiane Seck a été invité en clôture du 23e festival Jazz au Chellah à Rabat. La soirée s’étant tenue le 16 septembre dernier, l’artiste prend son avion de retour pour Paris, deux jours plus tard. Mais ce vol ne s’est pas déroulé comme prévu.

Voyageant avec la même compagnie à l'aller, à savoir la Royal Air Maroc, il est surpris à l’aéroport de Casablanca de se voir interdit de transporter avec lui son clavier. Au comptoir, le personnel finira par lui exiger de payer un excédent de bagages, pour un instrument qui fait moins de 13 kilogrammes.

Le directeur artistique du festival réagit

Consterné par la situation mais également par le traitement accordé à l’invité, Aadel Essaadani, directeur artistique du 23e Jazz au Chellah, nous raconte en effet que «Cheick Tidiane Seck transporte son clavier avec lui tout le temps ; mais là, la RAM le lui a refusé même en soute». Selon le responsable du festival, cette attitude a été accompagnée d’un «comportement très raciste».

«Au téléphone, j’ai demandé qu’il me passe la femme qui a enregistré ses bagages au comptoir, mais elle a dit qu’il lui est interdit de prendre des appels ; Il a demandé alors, très poliment, à voir le chef d’escale, mais on lui a dit qu’il n’était pas là comme une fin de non-recevoir», ajoute notre interlocuteur.

«Cet artiste est très aimable et respectueux. Même traité ainsi, il a gardé son calme et il n’a pas fait ‘la star’. Il a joué avec tous les grands artistes internationaux comme Carlos Santana ou encore Michael Jackson, et c’est cette image-là qu’on lui donne du Maroc !» Aadel Essaadani, directeur artistique du Festival Jazz au Chellah 2018

Après avoir publié un statut sur Facebook où il interpelle la compagnie et le ministère du Tourisme, Aadel Essadani a été contacté par les administrateurs de la page de la RAM, qui lui ont demandé par messagerie privée le mail de l’artiste.

«Traité comme un voleur»

Auprès de Yabiladi, Cheick Tidiane Seck confie avoir «été traité comme un voleur ou un criminel», même après avoir accepté de payer un excédent pour son instrument.

«Pour moi, le Maroc est une deuxième maison, où je me rends depuis les années 1980, notamment afin de jouer pour le prince héritier, qui est maintenant roi. Mais cette fois-ci, rien ne s’est passé comme avant. La dame au comptoir de l’aéroport de Casablanca était ferme et n'a rien voulu entendre. Les autres musiciens qui m’accompagnaient avaient essayé d’intervenir poliment, mais nos interlocuteurs étaient très agressifs.» Cheick Tidiane Seck, musicien malien

L’artiste est dirigé vers une autre employée qui serait la cheffe d’escale. «Après avoir pesé mon clavier, elle me demande de payer 700 DH ; au comptoir dédié au paiement le montant passe à 125 euros (1 380 DH)», enchaîne-t-il. Face à l'attitude du personnel jugée méprisante par l'artiste, il déplore un comportement «assimilable à du racisme».«Je me suis senti insulté et bafoué dans ma dignité», nous confie-t-il.

Pour Cheick Tidiane Seck, qui «prône l’union sacrée de toutes les communautés d’Afrique», «ce genre de situations rappelle que le racisme existe même au sein de notre continent». Après ces péripéties, il se dit «écoeuré» : «Si les consignes obligent la compagnie à me faire payer un instrument de moins de 13 kilos, je peux le comprendre. Mais cela ne permet pas au personnel d’une compagnie aérienne mondialement reconnue de se comporter avec nous comme si nous étions des voleurs ou des délinquants.»

«J’ai été au Mexique, à l’Île de la Réunion et partout en Europe et on ne m’a jamais demandé de payer un excédent pour pouvoir prendre mon clavier, que ce soit en cabine ou en soute.» Cheick Tidiane Seck, musicien malien

Un fait non-isolé

Si Cheick Tidiane Seck évoque un comportement raciste, il n’est pas le seul artiste à avoir fait les frais du traitement particuliers de la RAM. Majid Bakkas, musicien marocain multi-instrumentiste, compositeur, ancien professeur de guitare classique et mâalem gnaoua, nous confie également certaines péripéties vécues lors de ses voyages avec la compagnie nationale.

Celui qui a co-dirigé artistiquement le Jazz au Chellah depuis 1996 raconte que lors d’un récent voyage, son guembri a été «massacré» dans un vol de retour depuis l’Italie.

«A l’aller, j’ai demandé aux organisateurs du festival où j’ai été invité de me prendre un extra-sit sur le vol Alitalia. Le retour étant avec la RAM, mes hôtes ont tout essayé pour obtenir un extra-sit, en vain. J’ai donc sacrifié le guembri et j’ai pris avec moi le Oud car il est plus fragile. Arrivé à Casablanca, mon guembri était cassé. En guise de dédommagement, on m’a dit de le faire réparer et de ramener une facture qui ne dépasse pas 1 000 DH.» Majid Bekkas, musicien marocain

Majid Bakkas a malheureusement beaucoup d'anecdotes à raconter sur ses péripéties avec la RAM, comme cet incident, il y a trois mois, lors d'un voyage pour le Viêt Nam. «Un de mes musiciens avait son billet d’avion, mais n’apparaissait pas comme étant enregistré. Il s’est avéré qu’un stagiaire avait oublié de finaliser l’enregistrement au niveau du comptoir. Nous avons dû partir sans lui. On lui a fait payer 4 000 DH de différence pour qu'il puisse nous rejoindre le lendemain matin. Consciente de son erreur, la RAM avait promis de nous rembourser, mais rien n'est venu jusqu’à aujourd’hui.»

Contactée par Yabiladi, la RAM est restée injoignable. Cheick Tidiane Seck assure quant à lui ne pas avoir reçu de mail de la part de la compagnie. Mais malgré ses péripéties, l'artiste malien reste déterminé à revenir au Maroc, où il dit retrouver à chaque fois «un public tellement accueillant, chaleureux et généreux».