L'inventeur marocain Majid El Bouazzaoui primé au Canada et en Chine

L'inventeur marocain Majid El Bouazzaoui a remporté sept distinctions pour son invention «système de changement d'orientation automatique de panneaux photovoltaïques», aux salons de l'invention au Canada et en Chine, a indiqué mercredi l'association OFEED dans un communiqué.

L'invention qui permet d'éviter l'accumulation de la poussière et du sable sur la surface des panneaux photovoltaïques grâce à un changement d'orientation automatique, a été primée lors du concours international de l'invention et de l'innovation iCan, organisé le 1er septembre à Toronto, de la 10ème édition de l'exposition internationale de l'invention (IEI), ainsi que la 3ème édition du Forum international de l'invention et de l'innovation (WIIF), qui ont eu lieu à Foshan (Chine), souligne le communiqué.

Outre ces distinctions, cette invention qui permet d'assurer un haut niveau de rendement énergétique à long terme tout en économisant d'énormes quantités d'eau potable, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement contre la pollution de l'air, a remporté 10 autres médailles d'or en Suisse, au Taiwan, en Arabie Saoudite, en Malaisie, en Pologne et en Corée du Sud.