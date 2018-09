Hirak : Un meeting international pour la libération des prisonniers à Paris en octobre

Un meeting international pour la libération des prisonniers du Hirak du Rif et de tous les prisonniers politiques au Maroc aura lieu mardi 2 octobre prochain à la Salle Jean Dame (Paris), à partir de 19h. Cet événement sera organisé à l’appel de plusieurs associations maghrébines, installées en France, indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ce meeting international intervient suite à un appel en solidarité avec le Rif et ses revendications légitimes ainsi qu’avec l’ensemble des mouvements sociaux et citoyens des autres régions marocaines, lancé par huit associations maghrébines installées en France. Il s’agit notamment de l’Association de défense des droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM), la Fédération des association des Marocains en France (AMF), l’Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) et la Fédération des comités du Rif en France.

Figurent parmi les signataires dudit appel, l’association «Agir pour le changement et la démocratie en Algérie» (ACDA), le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT), l’ONG Immigration développement démocratie (IDD) et l’AMDH-France.

Ces associations affirment, dans leur appel, qu’«au lieu de lancer un dialogue, les autorités marocaines ont lancé des arrestations de plusieurs centaines de jeunes et de moins jeunes, de journalistes et de militants des droits de l’Homme» au lendemain de la naissance du Hirak du Rif et face à l’ampleur du mouvement citoyen. Un «retour des pratiques des années de plomb avec son cortège de répression et de procès préfabriqués», poursuit le communiqué qui rappelle que «plusieurs leaders du mouvement ont écopé de 20 ans de prison avec des chefs d’inculpation fallacieux».