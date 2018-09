Maroc : Un hashtag contre la diffusion des chansons de Saad Lamjarred

Au Maroc, des auditeurs s’opposent à la rediffusion, par des radios marocaines, des chansons de Saad Lamjarred, placé mardi en détention provisoire suite à la plainte pour «viol», déposée en août dernier par une jeune femme française. Sur les réseaux sociaux, un hashtag est né pour appeler à l’arrêt de la diffusion des chanson de la Pop star marocaine.

Intitulée «#Masaktach» (je ne me tais pas), la campagne récolté quelques succès et même l’adhésion de Laura Prioul, victime présumée de Saad Lamjarred.

Un très grand Merci pour les #, les boycotts, les messages de soutien et enfin la justice !!!! ?? #Masaktach — Laura Prioul (@lora_s_life) 18 septembre 2018

En effet, le management de Hit Radio et «suite à la pression des auditeurs», a pris la décision de ne plus diffuser les chansons de la Pop star marocaine, rapporte ce mercredi Le360. «La radio où ses chansons étaient le plus programmées le lâche à son tour», commente le média en ligne. La radio marocaine a même été accusée d’«avoir participé à promouvoir insidieusement la culture de violence contre les femmes en continuant de diffuser» les chansons de Saad Lamjareed.

Quelle honte que @HITRADIOMA et @YBoumehdi aient participé à promouvoir insidieusement la culture de violence contre les femmes en continuant à diffuser @saadlamjarred1 car l’argument s’écroule quand la voix des victimes est au volume Min et du violeur volume Max #Masaktach https://t.co/0gYnW07q3h — Zineb (@Onlyzineb) 18 septembre 2018

Hit Radio n’est pas la seule radio marocaine a céder face aux interpellations des internautes. La même mesure a déjà été prise par Radio 2M depuis l’éclatement de l’affaire. Interpellée sur Twitter par des auditeurs marocains, la radio de la chaîne de Ain Sebaâ a rappelé mardi que «d’un commun accord avec toute l’équipe, Radio 2M ne fait plus la promotion de Saad Lamjarred depuis que l’affaire est aux mains de la justice».

Radio 2M, d'un commun accord avec toute l'équipe, ne fait plus la promotion de Saâd Lamjarred depuis que l'affaire est aux mains de la justice. — Radio 2M (@Radio2M) 18 septembre 2018

Sur les réseaux sociaux, les internautes continuent d’alimenter ce débat, appelant d’autres radios nationales à «bannir les chansons de Saad Lamjarred».