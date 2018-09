Hirak : Réduction de la peine du Belgo-marocain Wafi Kajoua

La peine à l’encontre du Belgo-marocain Wafi Kajoua a été réduite à huit mois de prison ferme par la cour d’appel de Nador, rapporte l’agence de presse espagnole EFE.

L’homme, âgé de 36 ans, a été arrêté le 9 juin dernier par la police marocaine au niveau du poste-frontière entre l’enclave espagnole de Melilla et la province de Nador, alors qu’il se rendait au Maroc. Accusé d’atteinte à l’intégrité territoriale et d’avoir appelé à une «révolte armée», entre autres, il avait été condamné en juin dernier à un an de prison ferme par le tribunal de première instance à Nador.

Le ministère public s’est basé sur des commentaires postés sur Facebook pour fonder ses accusations. Durant sa comparution devant le parquet, mardi 12 juin, Wafi Kajoua avait fait part de sa solidarité avec le Hirak, mais a nié avoir commis des actes criminalisés par la loi.