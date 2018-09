Casablanca : Trois nouveaux spectacles d'Anas de Nazareth dès le 28 septembre

Après avoir séduit le «Marrakech du Rire» et le «Juste Pour Rire» l’été dernier par sa façon de transformer son public en acteurs, Anas de Nazareth débute la tournée de son nouveau spectacle à Casablanca.

Selon un communiqué l'association Keep Smiling, parvenu ce mardi à Yabiladi, le magicien, mentaliste et hypnotiseur parisien Anas de Nazareth présentera les vendredi 28 septembre, le samedi 27 octobre et le samedi 24 novembre son nouveau spectacle à la Fédération des œuvres Laïques (FOL) lors de trois soirées inédites.

Il invitera son public à vivre, durant plus d’une heure, une expérience émotionnelle incroyable. «Maître de l’illusion, Anas de Nazareth vous transporte au gré de l’hypnose et du mentalisme, vous chercherez le secret mais vous ne le trouverez pas parce que, au fond, vous n’aurez pas vraiment envie de savoir…», poursuit le communiqué.

Une partie des entrées sera reversée à l’association Keep Smiling, pour venir en aide aux enfants en situation de rue.