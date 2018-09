«Littératures itinérantes» à Casablanca : Un concours, des rencontres et des invités prestigieux

La deuxième édition de l’évènement «La littérature s'invite sur le quai des créateurs» aura lieu le 6 octobre prochain à Casablanca et sera baptisé «Littératures itinérantes».

Nadia Essalmi, directrice des éditions Yomad et organisatrice de l’évènement explique à Yabiladi le choix de cette nouvelle appellation. «Itinérante, parce qu'elle va voyager dans plusieurs villes du Maroc, à la rencontre des lecteurs», nous confie-t-elle.

Cette année, l’évènement fait escale à Casablanca, au centre commercial Anfaplace et verra la participation de 40 écrivains et écrivaines, dont Elias Khoury et Abdellah Taïa.

Un concours d'écriture de nouvelles comme genre littéraire était ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans jusqu’au 31 août dernier. L'objectif ? Donner de la visibilité à l'écriture des jeunes et les encourager à la création littéraire.

Trois prix de la création littéraire des jeunes seront décernés durant l’événement. La présidente du jury, Yasmine Chami explique à Yabiladi que ce concours aura pour but de confronter les candidats à «un regard plus aguerri d’un écrivain plus confirmé». «Cela leur permettra de comprendre ce que signifie le projet d’écriture et en même temps de se confronter à une espèce de rigueur et à une formalisation du projet d’écriture», ajoute l'anthropologue et écrivaine .

Le jury de ce prix sera compléter par Abdelkader Chaoui (écrivain), Amina Achour (professeur universitaire et écrivaine), Aicha Bassry (poétesse et écrivaine), Rachid Khaless (professeur universitaire et écrivain) et Belaid Bouimid (journaliste).