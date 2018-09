Women In Africa : 400 participants attendus pour le 2ème sommet

Près de 400 participants issus de 70 pays, ainsi qu'une cinquantaine de speakers africains et internationaux, sont attendus au 2ème Sommet «Women In Africa» (WIA), prévu les 27 et 28 septembre à Marrakech, ont annoncé, lundi à Casablanca, les organisateurs.

Placé sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, cet événement panafricain se tiendra sous le thème «Regarder l’Afrique avec confiance, croire en ses talents», a indiqué Aude Thuin, présidente fondatrice de WIA, une initiative qui œuvre pour encourager les entreprises internationales et panafricaines à identifier, rassembler et accompagner les talents féminins à haut potentiel.

«En seulement deux éditions, WIA Initiative a su prendre une place unique dans un agenda mondial de plus en plus étoffé en Afrique», a déclarée Mme Thuin. De son côté, Kenza Bounjou, ambassadrice WIA Maroc, a présenté le programme de l’initiative pour l’année 2018, faisant savoir que le 2ème Sommet WIA sera marqué par l’organisation de deux sessions plénières thématiques, à savoir «La confiance, prérequis à un développement inclusif ?» et «Gagner la bataille de l’éducation».

Le programme de cette manifestation prévoit, par ailleurs, 12 sessions de «Meet With», des rencontres entre des représentants des délégations visant à échanger et développer des relations et opportunités d’investissement.