L’économie de Ouarzazate à la peine faute de productions cinématographiques étrangères

Dans la presse internationale, Ouarzazate est volontiers présentée comme le «Hollywood du Maroc». Sur ce plateau à ciel ouvert, ont été tournés Lawrence d’Arabie (1962), ou encore une saison de Game of Thrones (2011), en passant par Gladiator (2000), Troy (2004), Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2005) et Queen of the desert (2015). Mais dans les coulisses, figurants et assistants locaux ayant participé à la réussite de ces œuvres vivent une réalité bien loin du strass et des paillettes hollywoodiennes.

Le média néerlandais NOS est récemment parti à la rencontre de ces petites mains du cinéma international. Lorsqu’ils ne sont pas sur les plateaux de tournage, ils attendent en effet la prochaine venue d’une équipe de production, qui redynamisera l’économie locale. Mais ces dernières années, l’exercice est de plus en plus rare à Ouarzazate. Par conséquent, nombre de ceux dont la vie tourne autour de ces plateaux se cherchent une reconversion en dehors de la ville, ce qui n’est pas toujours facile à envisager.

Des travailleurs aux revenus limités

Rapidement, on se rend à l’évidence qu’hormis le cinéma étranger, peu d’opportunités de travail sont disponibles aux jeunes habitants de la ville. Ils manquent notamment d’infrastructures industrielles ou encore sanitaires, comme l’a rappelé en 2016 l’accident de l’acteur Dominic Purcell en tournage sur place.

Témoignant à NOS de la baisse de régime dans la ville-studio, Soumia Ben Abdelkader a tourné dans divers films enregistrés depuis 20 ans à Ouarzazate, où elle a souvent incarné le rôle de la Vierge Marie. Elle a tourné quatre à cinq films par mois, ce qui est bien différent de la situation actuelle. «Maintenant, il ne reste presque plus de travail», déplore-t-elle, indiquant que «de nos jours, on joue peut-être encore un film tous les six mois».

Auprès de la même source, Amine Tazi tente d’expliquer cette stagnation. Directeur des studios Tazi, il souligne que les rythme de tournages internationaux ont connu une baisse dès la fin 2014, après une année pourtant bien chargée.

«Le paysage prête bien aux films religieux, historiques et de guerre. Mais ce genre de sujets est de moins en moins abordé dans de grands films internationaux, d’où la baisse d’activité.» Amine Tazi, directeur des studios Tazi

Un studio enclavé

Selon Amine Tazi, «plus de 50% de la ville dépend de l’industrie cinématographique» et «chaque habitant a collaboré dans un film, sinon plus». Depuis 2007, Ouarzazate est même dotée d’un Institut spécialisé dans les métiers du cinéma et de l’audiovisuel, afin de répondre à la demande de techniciens, assistants, chargés de décor et d’effets spéciaux, de maquillage ou encore de costumes.

Mais ceci n’a pas suffit pour donner à Ouarzazate un véritable cachet pérennisant cette activité. «Nous dépendons grandement de l’industrie cinématographique, alors maintenant qu’il n’y a pas de travail, tout le monde cherche ailleurs, en dehors de la ville», explique Soumia, pour qui «il est difficile d’envisager de faire autre chose aujourd’hui, lorsqu’on a passé plus de 20 ans sur les plateaux de cinéma».

Miser sur le tourisme… avec les moyens du bord

Avec peu d’infrastructure routière, sanitaire, scolaire et industrielle, Ouarzazate reste une ville enclavée malgré sa réputation internationale. La population locale se retrouve ainsi face à une difficile reconvertion dans l’hôtellerie. Profitant des décors des films qui sont tous gardés, un tourisme pour cinéfiles embryonnaire est en train d’émerger, avec plus de 500 touristes par jour.

Abderrazzak Zitouni, directeur de la commission du film de Ouarzazate, a expliqué en 2017 à nos confrères de HuffPost Maroc, que le manque d’activité est lié à la concurrence d’autres destinations cinéma, comme l’Afrique du Sud, la Bulgarie et la Tchécoslovaquie. Selon le responsable, ces Etats là «essaient de mettre en place une politique incitative, autrement dit les ‘tax incentives’». La commission du film de Ouarzazate a justement proposé de mettre en place une subvention de 20% spécifique aux tournages étrangers. C’est ce qui a été décidé en décembre 2017. Mais il faudra encore attendre plusieurs mois pour en évaluer les effets pérennes sur l’économie locale.