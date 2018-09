Maroc-Iran : Nasser Bourita pointe à nouveau les liens de Téhéran avec le Polisario

Près de quatre mois après la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Iran, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita aborde à nouveau ce sujet dans une interview à Breitbart, site d’informations américain d'extrême-droite.

Cité par l’agence MAP, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a déclaré que «l’Iran veut utiliser son soutien au Polisario pour transformer le conflit régional entre l’Algérie et le Polisario d’un côté, et le Maroc de l’autre, en un moyen à même d’étendre son pouvoir en Afrique du nord et de l’Ouest, particulièrement dans les Etats de la côte atlantique».

«Le Polisario n’est qu’une partie de l'approche agressive de l’Iran vis-à-vis de l’Afrique du Nord et de l’Ouest», a-t-il relevé, notant que le front séparatiste se veut une organisation «attractive» pour Téhéran et le Hezbollah.

Nasser Bourita a mis en garde contre la «connexion entre Hezbollah et Polisario» qui revêt, selon lui, un caractère «très dangereux pour l’Afrique du nord». «Le Polisario, qui est un mouvement militaire, représente un avantage pour l’Iran puisqu’il connait la région. Ils sont des trafiquants (…). Ils connaissent les routes», a-t-il précisé.

«Il est vital pour l’administration Trump de prendre des pas concrets pour faciliter la mise en application» du soutien au plan d’autonomie, a encore ajouté le chef de la diplomatie. Une démarche qui va, selon ses propos, «aider à stabiliser la situation en Afrique du nord et à contrecarrer les manœuvres de l’Iran et ses velléités hégémoniques dans la région».

Pour rappel, le Maroc avait annoncé le 1er mai dernier la rupture de ses relations diplomatiques avec l’Iran suite à l’implication de Téhéran dans le soutien du Front Polisario via le Hezbollah. Une information démentie à maintes reprises par le mouvement politique établi au Liban et les autorités iraniennes.