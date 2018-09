Melilla commémore dans un contexte particulier les 521 années d’occupation espagnole

Les autorités de Melilla fêtent aujourd’hui le 521ème anniversaire de la présence espagnole dans la ville. Une commémoration célébrée localement, car sur l’autre rive de la Méditerranée, à Madrid et dans les autres régions de l'Espagne, les préoccupations sont différentes. Elles portent notamment sur les graves déclarations du président de Ciudadanos, Albert Rivera, accusant depuis la Chambre des représentants Pedro Sanchez d’avoir plagié sa thèse de doctorat.

Des accusations qui pourraient abîmer l'aura politique du chef du gouvernement, voire le pousser vers la démission. En effet, la présidente de la région de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), et la ministre de la Santé, Carmen Monton (PSOE), ont dû présenter leurs démissions respectivement en avril et septembre derniers, en raison de l’obtention de leur Master dans des conditions frauduleuses.

Toute la classe politique n’est pas concernée par la commémoration

La cérémonie organisée ce lundi intervient dans un contexte particulier, marqué par les 50 jours de la fermeture par le Maroc de sa frontière commerciale avec Melilla. Du coup, le moral n’est guère au rendez-vous, notamment chez les commerçants et les entrepreneurs lourdement touchés par la mesure de l’Administration des Douanes marocaines le 1er juillet 2018.

Par ailleurs, aucun membre de l’exécutif Sanchez n’a effectué le déplacement pour prendre part aux festivités. Des festivités qui n’emballent pas non plus la classe politique. Ainsi, Coalition pour Melilla (CpM) de Mustapha Abderchan a tout simplement choisi de boycotter l’événement. Le 17 septembre est le jour où «l’histoire se prostitue, la culture est offensée et les citoyens sont pris pour des sots», avait déclaré le leader du CpM l'année dernière pour la même occasion.

Pour lui Pedro de Estopiñán, celui qui avait occupé la ville en 1496 sur ordres des rois Isabelle et Ferdinad, n’est qu’un «pirate». En revanche il est considéré comme un «héros» pour la droite et la majorité de la population d’origine espagnole. D’ailleurs une place de la ville porte son nom.

Aux élections communales de 2015, Coalition pour Melilla avait obtenu 14,3% des voix. CpM est la deuxième force politique derrière le PP et ses 18,8%.