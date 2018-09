Election partielle à M’Diq : Aftati tacle Akhannouch

Les habitants de M’Diq ont rendez-vous avec une élection partielle, le 20 septembre prochain. Cinq formations sont en lice pour arracher l’unique siège de député en jeu : le RNI, le PJD, le MP, la FDG et le Parti Marocain Libéral du très controversé avocat Mohamed Ziane. En revanche, le PAM, le PPS et l’USFP ont décidé d’abandonner la course.

Cette élection partielle du jeudi prochain est la conséquence de l’annulation de la victoire du candidat de la Colombe par la Cour constitutionnelle. Il lui a été reproché d’avoir utilisé la photo du roi Mohammed VI dans la campagne électorale.

A quelques jours de ce scrutin, le PJD a envoyé hier soir Abdelaziz Aftati, nouveau membre du secrétariat général, pour animer un meeting électoral. Une occasion pour lui de dresser un réquisitoire à l'encontre du président du RNI.

Devant une foule de sympathisants de la Lampe à Oujda, l’ancien député d’Oujda a martelé que la campagne du boycott a anéanti toutes les ambitions d’Aziz Akhannouch de présider un jour le gouvernement. «Les nantis ne peuvent encadrer la société marocaine. Et ceux ayant aggravé les disparités sociales entre les Marocains, ne peuvent gérer le pays», a-t-il clamé. Aftati s’est également inscrit en faux contre toutes les voix annonçant une baisse de la popularité du PJD.