Oscars : «Burn Out» choisi pour concourir à la présélection 2019

Le film «Burn Out» réalisé par Noureddine Lakhmari a été choisi pour concourir à la présélection des Oscars 2019, dans la séction «meilleur film étranger».

C’est ce rapporte le Centre cinématographique marocain (CCM) sur son site. Une commission de sélection, présidée par Souad Lamriki, productrice, et composée de plusieurs réalisateurs marocains, «a choisi Burn Out pour représenter le Maroc à la présélection pour l’Oscar du meilleur film étranger, pour l’édition 2019, et ce conformément aux critères établis par l’Académy of Motion Picture Arts and Sciences», indique le CCM.

Après le succès retentissant de «Casanegra» et de «Zero», Nour-Eddine Lakhmari est revenu l’année dernière avec le troisième volet de sa trilogie sur Casablanca. «Burn Out» se veut un patchwork d’une multitude de vies et de personnages qui se croisent et viennent de milieux sociaux complètement différents dans une société complexe au cœur de Casablanca.

C’est un «film sur le sacrifice et le courage de gens ordinaires confrontés à des situations extraordinaires où les disparités sociales et économiques exacerbent leur détresse. C’est le récit de rencontres atypiques, inattendues où des personnes de milieux radicalement différents sont mises face à face décrivant ainsi la population contrastée et hétéroclite d’une grande ville», avait indiqué un communiqué de presse à la veille de l’avant-première du film à Casablanca.