Abdelilah Benkirane : «Il n’y a ni division ni de courants au PJD»

Une fois de plus, Abdelilah Benkirane a ravi la vedette lors d’une réunion interne du PJD. La session extraordinaire du conseil national de la Lampe du 15 septembre a offert l’occasion à l’ancien secrétaire général de célébrer l’ «unité» du parti.

«Il n’y a ni division ni courants à l’intérieur du parti. Le PJD est une formation unie. Nous avons des instances où nous prenons des décisions que d’ailleurs nous respectons», a-t-il déclaré à la presse alors qu’il s’apprêtait à franchir les quelques mètres qui le séparaient de la grande salle du complexe Moulay Rachid à Bouznika.

«Qu’il y aient des affinités ou proximités entre individus, cela est normal». En revanche, il a catégoriquement nié l’existence de «courants» et s’est même dit disposé à «les combattre».

Néanmoins, après avoir été démis de ses fonctions pour former un nouveau gouvernement, en mars 2017, les islamistes sont divisés en deux camps : celui des «ministres» mené par Saâd-Eddine El Othmani et l’autre des «fidèles» de Benkirane.

Deux courants qui s’opposent sur les réseaux sociaux, par médias interposés et même dans les deux Chambres du Parlement, notamment sur des sujets se rapportant aux droits de l’Homme et aux Hirak du Rif et de Jerada ou encore l'arrestation du journaliste Taoufiq Bouachrine.