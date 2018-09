Marrakech : La peintre Oumayma El Guerssifi sur les pas de Farid Belkahia

Le Prix Farid Belkahia a été décerné, samedi soir à Marrakech, par la Fondation Farid Belkahia à la jeune peintre Oumayma El Guerssifi, lauréate de l’Institut national des beaux-arts de Tétouan. Elle devient ainsi la première récipiendaire de ce prix, lancé pour encourager les nouveaux talents de la peinture marocaine.

Le comité scientifique de la Fondation est composé de Jean-Hubert Martin, ancien directeur du Centre Georges-Pompidou à Paris, de Brahim Alaoui, ancien directeur artistique de l’Institut du Monde arabe et de Rajae Benchemsi, critique d’art et présidente de la Fondation Farid Belkahia. Tous ont attribué ce prix après examen de dix dossiers, dont la moitié émanait de l’école supérieure des beaux-arts de Casablanca et le reste de l’Institut national des beaux-arts de Tétouan.

Pour la lauréate, ce prix est encouragement pour lancer sa carrière. De son côté, Rajae Benchemsi explique que l’attribution de ce prix s’est faite sur des critères professionnels, évoquant ainsi comment le travail d’Omayma El Guerssifi sort de l’ordinaire et des schémas classiques, avec une bonne maîtrise. De ce fait, elle bénéficiera également d’une exposition de ses oeuvres, du 15 septembre au 13 octobre prochain, sur les cimaises de la salle Diwan Al Majalis"au sein du Musée Farid Belkahia.

En effet, la Fondation a pour objectif le rayonnement de l’art. Elle prévoit aussi d’octroyer des bourses de recherches ou d’appui aux travaux des jeunes créateurs ou de critiques d’art, en mettant à leur disposition un pavillon au sein de la Fondation, la bibliothèque personnelle de l’artiste ainsi que des documents inédits. Un prix d’excellence Farid Belkahia sera décerné chaque année à un artisan, en hommage à l’intérêt capital que l’artiste éponyme a porté aux arts traditionnels.