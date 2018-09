Israël : Trois réalisateurs marocains réagissent à la sélection de leur film au festival à Haïfa

Sofia, premier long-métrage de la réalisatrice franco-marocaine Meryem Ben M’barek, ne sera finalement pas projeté au 34e Festival international du film de Haïfa qui commence le 22 septembre prochain. Dans une déclaration à Telquel, la cinéaste affirme avoir demandé le retrait de son oeuvre, dès qu’elle a été mise au courant de sa sélection. «Ce sont des vendeurs internationaux qui se chargent de l’envoi des films en festivals, sans que le réalisateur ne soit impliqué dans ce choix», explique la réalisatrice, assurant que son film ne passera finalement pas.

De son côté, Narjiss Nejjar, dont le film Apatrid a également été sélectionné, a déclaré avoir exigé son retrait, affirmant même à H24info son intention de se rendre à Ramallah en octobre prochain, à l’occasion des Palestine Cinema Days où son dernier long-métrage est programmé. «J’ai appris ce matin, en même temps que beaucoup de monde, que le film était programmé en Israël, a expliqué la cinéaste à la même source, le 14 septembre dernier. J’ai demandé expressément à ce que mon film soit retiré de la sélection».

Un troisième film marocain, Razzia, figurera toujours au programme du festival. Ses co-auteurs, Nabil Ayouch et Maryam Touzani, affirment également ne pas avoir été au courant de sa présentation, mais envisagent toutefois de ne pas s’y rendre, selon H24info.

Il y a quatre jours, BDS Maroc (Boycott désinvestissement et sanctions), dans le cadre d’une campagne placée sous le thème «le boycott culturel est un devoir : non à l’artwashing apartheid», avait alerté sur la programmation de ces trois opus en Israël et appelé leurs réalisateurs à prendre position.