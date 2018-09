Handicap mental : Les ONGs organisent un sit-in devant le Parlement mercredi prochain

L’Union Nationale des Associations Œuvrant dans de domaine du Handicap Mental au Maroc (l’UNAHM) a décidé d’organiser une série de sit-in. Les premiers se tiendront le 19 et le 26 septembre devant le parlement à Rabat, annonce-t-on.

Les ONGs dénoncent une situation déplorable, qui affectent les enfants et adultes en situation de handicap mental, qui effectuent leur rentrée scolaire dans des conditions désastreuses. De plus, plusieurs centres spécialisés et classes intégrées gérés par les associations n’ont pas encore ouvert leurs portes ni accueilli leurs usagers, faute de difficultés financières graves, affirme l’UNAHM.

Cette situation est «la conséquence directe de la mauvaise gestion et du non-paiement, dans les délais, par le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l‘Egalité et du Développement, partiellement ou totalement, de la subvention d’appui à la scolarité des années 2016, 2017 et 2018», dénonce-t-on.

Depuis le mois de mai 2017, l’UNAHM a communiqué avec les associations pour agir et essayer de trouver des solutions ensemble à cette déplorable situation. L’UNAHM a aussi alerté les responsables et l’opinion publique par le bais des médias sur les conséquences et les dommages collatéraux qui allaient survenir à cette rentrée si les responsables ne faisaient rien par rapport à ce dossier.