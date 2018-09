Toujours plus de migrants marocains en Méditerranée

Un repli de l’immigration irrégulière des Marocains vers l’Europe a été observé ces dix dernières années. La crise économique espagnole et le retour des Marocains résidant en Espagne vers leur pays natal a pu laisser croire que l’émigration marocaine vers le royaume ibérique était de l'histoire ancienne.

En effet, suite à la crise financière mondiale de 2007-2008, c'était même des Espagnols qui venaient s'installer dans le nord du Maroc. Ainsi, cette immigration espagnole a connu une hausse de 32% entre 2008 et 2012. Si beaucoup avaient décidé de s’expatrier au nord du Maroc pour y trouver du travail de manière légale, il y avait également des Espagnols qui immigraient irrégulièrement en profitant du statut de touriste et de l'absence de visa imposé par Rabat.

Toutefois, les Espagnols déçus par leur experience professionnelle ou d'affaires au Maroc, couplé à une reprise économique au royaume ibérique a conduit de nombreux Espagnols à regagner leur pays d’origine.

Les Marocains à l’origine de l’explosion de l’immigration clandestine

Aujourd’hui, les statistiques espagnoles révèlent que les Marocains seraient à l’origine de l’explosion de l’immigration irrégulière constatée par Madrid depuis deux ans. Par conséquent, un déplacement de la route migratoire a été observé. Les dernières statistiques attestent d’une montée en puissance de l’immigration empruntant le détroit de Gibraltar, et une perte de vitesse de ceux arrivant en Grèce ou au sud de l'Italie.

En effet, selon les derniers chiffres rapportés par Frontex, au cours des sept premiers mois de 2018, il y a eu quelques «23 100 passages frontaliers irréguliers sur la route de la Méditerranée occidentale, soit plus du double par rapport à l’année précédente». En tête de liste, les ressortissants marocains, guinéens et maliens ont été les plus nombreux, précise l’agence, tout en affirmant que plus des trois quarts sont originaires de pays d’Afrique subsaharienne.

Durant le mois de juillet dernier, «la route migratoire de la Méditerranée occidentale a représenté plus de la moitié de toutes les détections de franchissements illégaux de frontières dans l’UE. Le nombre de migrants en Espagne a quadruplé par rapport à celui enregistré durant le même mois l’année dernière, passant à près de 8 800 en juillet».

Filmer son hrig, un phénomène nouveau

Désormais, cette montée est accompagnée d’un phénomène nouveau et qui inquiète les associations et ONGs locales. Il s’agit des vidéos filmées par les migrants à bord des embarcations de fortune. Sourire aux lèvres et chants euphoriques pour l’occasion, ces migrants, pour la plupart des jeunes, se filment effectuant la traversée. Certains experts expliquent à la chaîne de télévision espagnole La Sexta que «ces images, qui reflètent un semblant de joie chez les migrants pourraient encourager d’autres jeunes à suivre le même chemin».

Ces vidéos reflètent une réalité bien plus sordide. Pour José Palazón, de l’Assocation PRODEIN, basée à Melilla, ces vidéos ne sont pas «un élément déclencheur, mais bien un appel à s’échapper». Et d’ajouter, que ces vidéos reflètent un appel à s’enfuir, car ils n’ont pas d’autres choix». Néanmoins, ces 14 kilomètres sont souvent meurtriers. Face au nombre et aux méthodes dangereuses, l’aide arrive souvent trop tard, précise la même source. L’association internationale pour les migrations précise que depuis le début de l’année 2018, plus de 300 corps ont été repêchés sur ce même chemin.

Des problèmes internes au Maroc

Frontex évoque cette année encore un contexte assez tendu dans le royaume : «Des problèmes internes au Maroc, pays de transit vers l’Espagne, ont ouvert une brèche propice aux départs, particulièrement depuis la côte occidentale.» Parmi eux, l’agence citait dans son rapport de 2017 «la situation dans la région du Rif».

Des évènements auxquels s’ajoutent un ralentissement économique observé ces trois dernières années au Maroc. Le Service jésuite pour les migrants expliquait cette montée par le fait que «malgré l’instabilité politique et sociale découlant des révoltes d’Al Hoceïma au Maroc, c’est l’augmentation du chômage qui a été décisive». Ce phénomène n’est donc pas inattendu.