Addis-Abeba : Entretiens pour accélérer la mise en oeuvre des accords maroco-éthiopiens

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli a eu une série de rencontres, à Addis-Abeba, avec de nombreux hauts responsables gouvernementaux éthiopiens.

Des entretiens axés notamment sur l'examen des voies et moyens à même d'accélérer la mise en œuvre des 13 accords signés entre les deux pays en marge de la visite que le roi Mohammed VI a effectuée en Ethiopie en novembre 2016.

Ces rencontres, tenues en marge de la 6e retraite du Conseil exécutif sur la réforme de la commission de l'Union africaine qui s'est réunie dans la capitale éthiopienne les 12 et 13 septembre courant, ont focalisé aussi sur les moyens à même d'envisager de grands projets en commun dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'agro-industrie, du transport aérien et bien d'autres secteurs.

Mohcine Jazouli a ainsi rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères en charge de la diplomatie économique et des affaires de la diaspora, le ministre de l'Agriculture et des ressources naturelles, le ministre de l'Irrigation, de l'énergie et de l’électricité ainsi que le ministre des Entreprises publiques.

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du suivi des 13 accords signés en marge de la visite Royale de 2016.