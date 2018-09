Israël/BDS : Trois films marocains programmés au festival de Haïfa

La ville de Haïfa (Israël) organise, du 22 au 1er octobre, son 34e festival international du film. L’édition de cette année connaitra la programmation de trois films marocains : «Razzia» de Nabil Ayouch, les 25 et 27 septembre, «Statless» de Najiss Nejjar le 28 et 30 septembre et «Sofia» de Meryem Ben M’barek les 23 et 28 septembre.

Cette participation est à l’origine du lancement par BDS Maroc (Boycott désinvestissement et sanctions), d’une campagne placée sous le thème «le boycott culturel est un devoir : non à l’artwashing apartheid».

Sion Assidon, le principal animateur de BDS Maroc, a invité les trois réalisateurs marocains à se retirer du festival cinématographique de Haïfa et à respecter l’appel lancé par la société civile palestinienne de bouder l’événement.