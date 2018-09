Le commissaire européen pour la politique européenne de voisinage à Rabat demain

Johannes Hahn, commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations sur l’élargissement. / DR

Johannes Hahn, commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations sur l’élargissement, sera à Rabat vendredi 14 septembre pour discuter de la voie à suivre pour les relations bilatérales UE-Maroc.

«J’ai hâte d’être à nouveau à Rabat. Pour l’UE, le Maroc est un partenaire stratégique majeur en Afrique du Nord et sur l’ensemble du continent. Nous partageons de nombreux défis et opportunités et il est important de savoir comment nous pouvons aller de l’avant, étape par étape», a déclaré Johannes Hahn.

«Pendant que je serai à Rabat, en signe de l’engagement de l’UE à soutenir le Maroc dans ses propres priorités, je signerai des programmes financés par l’UE pour soutenir les petites et moyennes entreprises et l’innovation ainsi que la protection sociale.»

Le commissaire Hahn rencontrera notamment le chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaaboun.