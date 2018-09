Pays-Bas : «Jamâa El Fna Rotterdam» 21 au 23 septembre au parc du Musée

Le festival «Jamâa El Fna Rotterdam» revient cette année du 21 au 23 mars à Rotterdam. Inspiré de la place mythique de la ville ocre, cet événement propose un marché animé qui se transforme en gigantesque restaurant en plein air le soir, rapporte le média néerlandais Indebuurt.

Le programme, annoncé la semaine dernière, promet aux visiteurs un vaste choix. Musique, littérature, théâtre, comédie, créations orales, débats télévisés et bien plus encore, seront au menu.

Entre les spectacles, les visiteurs peuvent savourer un délicieux repas, puisque plus de 40 chefs cuisinent en live, des recettes familiales à la street food.

Vendredi 21 septembre, des présentations théâtrales accueilleront les visiteurs, avec notamment le spectacle de Malek & Dadels, du blues avec l’artiste Samira et l’ouverture des stands et des snacks. Samedi, des poètes viendront présentés leurs œuvres, à l’instar de Mohamed Benzakour, alors que des talk shows auront aussi lieu. Dimanche 23 septembre, de la musique, des plats et des rythmes arabes clôtureront cette édition du festival.

L’événement est organisé au parc du Musée de Rotterdam.