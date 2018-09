Palestine : Le Maroc rappelle les pays arabes à leurs responsabilités

Le Maroc a réitéré l'importance de poursuivre les efforts à différents niveaux pour parvenir à une solution juste et rapide à la question palestinienne. C'est ce qu'a souligné mardi la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta. La secrétaire d'Etat assistait aux travaux de la 150e session du conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, tenus au siège de la Ligue des Etats Arabe au Caire.

La question palestinienne qui est au centre de l'action arabe, constitue un véritable défi au projet arabe commun et met les Etats arabes et islamiques ainsi que les parties prenantes de la communauté internationale devant leur responsabilité pour débloquer la situation de l'impasse actuelle, a-t-elle affirmé.

A cet égard, elle a évoqué les derniers développements de la question palestinienne et l'intérêt porté à cette cause par le Maroc, passant en revue, par la même occasion, les efforts inlassables du roi Mohammed VI pour le soutien de la cause palestinienne et la défense de la ville d'Al Qods et de la résistance des Maqdisis.

La secrétaire d'Etat a rappelé aussi les initiatives solidaires entreprises par le souverain, citant dans ce sens l'hôpital de campagne médico-chirurgical marocain, déployé par les Forces armées royales (FAR) dans la bande de Gaza.

Mounia Boucetta a mis l'accent sur la nécessité d'œuvrer de manière permanente à parvenir à une solution politique réaliste et juste pour la cause palestinienne, basée sur le référentiel international et arabe, pour mettre un terme à l'occupation israélienne des terres palestiniennes et permettre au peuple palestinien frère d'établir son Etat indépendant dans le cadre de la solution à deux Etats.