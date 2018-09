Maroc : Averses orageuses localement fortes mercredi et jeudi

Des averses orageuses localement fortes sont prévues mercredi et jeudi dans plusieurs provinces du royaume, a annoncé la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Ces averses toucheront mercredi, de 13H à 24H, les provinces d'Al Haouz, Marrakech, Essaouira, Chichaoua, Settat, Rehamna, El Jadida, Azilal, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Errachidia, Ouarzazate, Khouribga et Midelt. Elles toucheront aussi les provinces de Tinghir, Zagora et Khénifra, Khemisset, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Laâyoune, Es-Smara, Tarfaya, Figuig, Tata, Tiznit, Inezgane-Ait Melloul, Assa Zag, Sidi Ifni, Tan Tan, Agadir-Idaoutanane, Guelmim, Taroudant, Chtouka Ait Baha, Sidi Bennour, Youssoufia, Safi, Berrechid et El Kelaa des Sraghna.

Selon un bulletin météorologique spécial de DMN, ces averses intéresseront jeudi, de 00H à 18H, les provinces de Khénifra, Beni Mellal, Azilal, Errachidia, Midelt, Khouribga, Fquih Ben Salah, Settat, Berrechid, Nouaceur, Sidi Bennour, El Jadida, Al Haouz, El Kelaa des Sraghna, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Es-Semara, Tan Tan, Assa Zag, Guelmim, Ifrane, Sefrou, Boulemane, Guercif et Taza.

Ces averses orageuses seront accompagnées localement par des rafales de vent et des chutes de grêle, précise la Direction, ajoutant qu'une tempête de sable est prévue cet après-midi et la nuit suivante par endroit sur les provinces Sud.