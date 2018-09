Saad Lamjarred : Le parquet fait appel à la remise en liberté sous contrôle judiciaire

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la star marocaine Saad Lamjarred. Ce mardi, le parquet de Draguignan (Var) a fait appel de la décision de remise en liberté sous contrôle judiciaire du chanteur marocain, rapporte Le Monde.

L’appel, interjeté la semaine dernière et qui devait être examiné mardi par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, «tend à demander à la cour d’appel de prononcer une mesure de détention provisoire, au moins pendant le début de l’instruction, en lieu et place du simple contrôle judiciaire avec cautionnement qui avait été prononcé par le juge des libertés et de la détention», a précisé le parquet de Draguignan.

Mis en examen pour «viol», la Pop star marocaine a été interpellée le 26 août à Saint-Tropez après une plainte pour viol, déposée par une jeune femme française. Le juge des libertés et de la détention l’a ensuite placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire, remise de son passeport aux autorités et interdiction d’entrer en contact avec la victime ou les témoins.

Le chanteur avait déjà été mise en examen en octobre 2016 à Paris pour «viol aggravé» et «violences volontaires aggravées» et écrouée. Il avait été remis en liberté en avril 2017, sous bracelet électronique, à la suite d’une décision de la cour d’appel de Paris. Le chanteur de «Ghazali» avait également été mis en examen pour «viol» dans une enquête ouverte après la plainte d’une jeune Franco-marocaine affirmant avoir été agressée et frappée par le chanteur à Casablanca en 2015.

Deux enquêtes ouvertes à Paris mais désormais closes en attendant les réquisitions du parquet sur la tenue ou non d’un procès aux assises avant la décision finale des juges d’instruction.