ONU : Omar Hilale élu président du segment humanitaire de l’ECOSOC

L’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies à New York, Omar Hilala a été élu, mardi, Président du segment des affaires humanitaires du Conseil économique et social (ECOSOC) de l’ONU pour la période 2018/2019.

Ce Segment représente l’ensemble des réunions du Conseil économique et social qui traitent des questions humanitaires. Il constitue l’occasion unique pour tous les acteurs dans le domaine humanitaire, notamment les Etats Membres, le système des Nations unies, les partenaires humanitaires et de développement, le secteur privé et les communautés affectées de débattre de questions humanitaires émergentes et urgentes. Depuis sa création en 1998, ce segment a été une plate-forme essentielle pour discuter des questions liées au renforcement de la coordination de l’aide humanitaire des Nations-Unies.

Le segment se tient durant les mois de mai et juin, en alternant, chaque année, entre Genève et New York, l'édition 2019 étant prévue à Genève. Son programme de travail comprendra un débat général, des panels de haut niveau et des événements parallèles. Il est sanctionné par l'adoption de la résolution annuelle de l'ECOSOC sur l’assistance humanitaire, notamment pour les réfugiés et les personnes déplacées.

Cette élection a eu lieu lors de la première réunion du Bureau de l'ECOSOC, présidée par l’ambassadeur de Saint-Vincent-et-Grenadine, Inga Rhonda King, et à laquelle ont pris part les Vice-Présidents du Conseil, dont l’ambassadeur Omar Hilale et les ambassadeurs à New York de la Norvège, Tore Hattrem, et des Philippines, Teodoro Lopez Locsin Junior.