Pour Bassima Hakkaoui, la loi contre la violence faite aux femmes est «révolutionnaire»

Bassima Hakkaoui, ministre de la Solidarité, de la femme, de la famille et du développement / Ph. DR.

En vigueur depuis ce mercredi, la loi 103.13 contre la violence à l’égard des femmes est présentée par Bassima Hakkaoui comme «révolutionnaire». S’exprimant auprès de l’agence de presse Anadolu, la ministre de la Solidarité, de la femme, de la famille et du développement social déclare qu’«après le Code de la famille, en 2004, on peut dire que nous avons désormais un second arsenal juridique qui protège la femme contre les violences dont elle fait l’objet».

Reprise par Lakome2, la ministre indique ainsi que cette loi «se caractérise par quatre dimensions, à savoir la prévention, la protection des victimes, la levée de l’impunité et la réparation». Bassima Hakkaoui explique par ailleurs que «ce texte est élaboré sur la base d’une travail de cinq ans, distingué par un large débat public et une grande écoute, dans une démarche de démocratie participative».

Avant même son entrée en vigueur, plusieurs associations féministes ont pourtant contesté le contenu du texte, auquel elles reprochent justement l'absence des quatre piliers évoqués par la ministre. Des organisations telles que la coalition Printemps de la dignité ont notamment dénoncé le manque de consultation de la société civile dans le processus de l’élaboration de cette loi, considérée par elles comme «sur mesure» et ne représentant que «la vision de Mme Hakkaoui».

Adoptée en plénière le 14 février dernier, cette loi continue d’être contestée par les militantes de la société civile, qui soulignent l’absence de leurs remarques et propositions dans la mouture finale. La semaine dernière, Laila Majdouli, membre-fondatrice de l’Association solidarité féminine, membre de la coalition Printemps de la dignité, a ainsi déclaré à Yabiladi que le plaidoyer associatif allait continuer afin de faire changer ce texte, de manière à ce qu’il tienne compte également des définitions du droit international données à la violence faite aux femmes.