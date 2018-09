Sécurité alimentaire : Plus d’un million de Marocains sous-alimentés en 2017 [rapport]

Au Maroc, les personnes souffrant de malnutrition ou sous-alimentées ont été moins nombreuses qu’en 2012. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a dévoilé mardi son rapport 2018 sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Dans le royaume, le nombre de personnes sous-alimentées passe de 1,7 millions de personnes entre 2004 et 2006 à 1,4 millions entre 2015 et 2017. Un chiffre qui reste plus faible, comparé au nombre de personnes sous-alimentées au Soudan, en Egypte et en Algérie voisine, situés respectivement en 2017 à «10», «4,6» et «1,9» millions. Mais il est plus important que ceux enregistrés l’année dernière en Tunisie (0,5 millions).

Entre 2012 et 2017, le nombre d’adultes obèses a pour sa part continué d’augmenter. Il avoisine 5,9 millions de Marocains en 2016 contre 4,8 personnes en 2012.

Anémie et obésité en hausse chez les Marocains

Le rapport de la FAO se penche aussi sur le nombre de femmes reproductrices affectées par l’anémie. L’année dernière, 3,5 millions de femmes âgées entre 15 et 49 ans souffraient d’anémie, indique-t-on de même source. Ce chiffre a été de 3,1 millions de femmes en 2012.

Le Maroc figure aussi dans les pays affectés par des multiples formes de malnutrition. Il est cité, aux côtés de l’Algérie, de la Serbie ou encore de la Tunisie, dans la catégorie des pays enregistrant de l’obésité chez les enfants, avec une prévalence égale ou dépassant 10%. Le Maroc figure également parmi les pays faisant face à l’obésité chez les adultes avec une prévalence dépassant 20%.

Plus en détails, le document indique que la prévalence de la sous-alimentation dans la population totale au Maroc a baissé de 5,7% entre 2004 et 2006 à 3,9% entre 2015 et 2017. Dans son environnement nord-africain, composé selon le rapport de l’Algérie, de l’Egypte, de la Libye, du Soudan et de la Tunisie, la prévalence de la sous-alimentation parmi la population totale au Maroc reste loin de la moyenne, fixée par la FAO à 8,4%.

La prévalence de l’obésité chez la population adulte a, pour sa part, continué de progresser en passant de 22,4% à 25,6% entre 2012 et 2016. Un taux qui reste proche de la moyenne nord-africaine, qui atteint 25,4%.

Quant à l’anémie parmi les femmes reproductrices, celle-ci poursuit sa hausse, enregistrant un taux de 36,9% en 2016 contre 34,2% en 2012. Sur ce point, le Maroc dépasse la moyenne nord-africaine, située à 31,8% seulement. Cela signifie que l’anémie frappe davantage les Marocaines que leurs voisines maghrébines.

Le nombre de personnes souffrant de faim en hausse

Globalement, le nombre de personnes souffrant de faim dans le monde est en hausse, avec 821 millions de personnes en 2017, soit une personne sur neuf, indique le document. «Des progrès limités ont également été observés en matière de lutte contre les différentes formes de malnutrition, qui vont du retard de croissance chez l’enfant à l’obésité adulte», précise-t-il, pointant du doigt «une situation qui menace la santé de centaines de millions de personnes».

«La faim est en hausse depuis ces trois dernières années, marquant de ce fait une régression vers les niveaux enregistrés il y a près de dix ans. Cette régression signifie que plus d’efforts doivent être faits, pour atteindre l’objectif Faim Zéro d’ici 2030.» Rapport de la FAO

L’organisation onusienne met aussi en lien la variabilité climatique et la famine. «La variabilité affectant le régime des pluies et les saisons agricoles, en plus des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations, font partie des facteurs clés expliquant la hausse de la faim, sans oublier les conflits et les crises économiques», poursuit le document.

Le nombre de personnes dans le monde souffrant de sous-alimentation chronique reste aussi en deçà des 900 millions enregistrés en 2000.

Le rapport est le fruit d’une collaboration entre l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).