Afrique : Le PASOCI atteint par des éclats de la dispute maroco-algérienne ?

Les divisions au sein du «Parlement africain de la société civile» (PASOCI) ont atteint le point de rupture. L'ONG vient de radier de ses rangs l’Ivoirien Jean Claude Dro Kesse, qui assumait les fonctions de président du Comité exécutif de l’organisation, et le Guinéen Yves Magloire, le représentant de l’association dans son pays.

Ce dernier avait présidé la première conférence organisée, en décembre 2017 à Conakry, par le PASOCI sur le thème de la migration.

A la lecture du communiqué, datant du 12 septembre et signé par le président de l’association, on constate que ces mesures disciplinaires ne sont pas motivées. Autre constat : sept mois se sont écoulés entre la date du lancement des procédures d’expulsions, le 16 février 2018, et leurs publications. «Au cours de sa réunion en date du 16 février 2018, le bureau du Conseil supérieur a pu entendre l'ensemble des observations et remarques concernant la procédure d’exclusion engagée à l’égard du sieur Jean Claude Dro Kesse», lit-on dans le texte du PASOCI parvenu à notre rédaction.

Cet été, le «Parlement africain de la société civile» a été courtisé à la fois par le Maroc et l’Algérie. Chacun des deux voisins-ennemis voulaient accueillir la deuxième conférence de l’ONG sur la migration. Alger avait réussi à rallier à son camp le Guinéen Yves Magloire. «Le Parlement africain de la société civile a eu confiance pour désigner l’Algérie pour abriter la deuxième édition», avait-il affirmé dans des déclarations à l’APS datant du 31 juillet.

En revanche le Maroc a pu renverser la tendance en sa faveur grâce au soutien du président du PASOCI, le Togolais Koffi Fiagbedou. Celui-ci avait annoncé, le 13 août, que «la réunion se tiendra à Rabat au Maroc du 18 au 22 décembre 2018». Une affaire appelée à connaitre de nouveaux rebondissements.