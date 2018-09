Football : L'AS FAR sanctionné pour les actes de vandalisme au Complexe Moulay Abdallah

L'AS FAR devra également réparer les dégâts causés au Complexe Moulay Abdallah après évaluation. / Ph. DR

L'Association sportive des FAR a écopé de deux matchs à huis clos suite aux actes de vandalisme perpétrés par son public dimanche dernier au Complexe Moulay Abdallah à Rabat.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a indiqué, dimanche, dans un communiqué que la commission centrale de discipline et de fair-play a décidé également de condamner l'AS FAR à payer une amende de 70.000 Dhs et ce «en application des dispositions de l'article 105 du code disciplinaire».

Selon les termes de cette décision, l'AS FAR devra également réparer les dégâts causés au Complexe Moulay Abdallah après évaluation.

Des actes de vandalisme ont été commis dimanche dernier lors des dernières minutes de la rencontre AS FAR/Difaa El Jadida après le but victorieux des visiteurs. Un match aux termes de la première journée de Botola Maroc Télécom D1.