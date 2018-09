L'OCP fournira de l'engrais phosphatés au Ghana

L'Office Chérifien des Phosphates (OCP) et le gouvernement ghanéen ont procédé à Accra, à la signature d'un protocole d'accord pour l’approvisionnement de ce pays de l'Afrique de l'Ouest en engrais phosphatés adaptés aux besoins des sols et des cultures locales.

Paraphé par par le ministère ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture et OCP-Ghana, ce protocole d'accord vise à développer la chaine de valeur des engrais et de l'écosystème agricole du Ghana, dans le cadre du programme de promotion des engrais, lancé par le gouvernement du Ghana, indique lundi un communiqué de l'OCP-Ghana.

En vertu de cet accord, le ministère ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture et le groupe OCP travailleront en concertation pour optimiser la chaîne de valeur des engrais dans le pays afin de fournir aux agriculteurs des engrais sur mesure à des prix abordables, fait savoir la même source.

Des intrants appropriés seront fournis aux agriculteurs et des formations adéquates à leurs besoins leur seront assurées, en termes notamment de cartographie des sols, souligne l'OCP-Ghana.

Le ministère ghanéen et le groupe OCP exploreront, en outre, la possibilité de mettre en place une usine de production d'engrais de qualité adaptés aux besoins du sol, ajoute le communiqué, notant que les deux parties ont entrepris des études préliminaires pour évaluer la faisabilité de ce projet.