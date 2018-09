Le roi Mohammed VI de retour aux Emirats arabes unis

Le roi Mohammed VI est de retour aux Emirats arabes unis. Ce lundi, le souverain a rencontré Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées, rapporte l’agence officielle de presse des Emirats arabes unis.

Le souverain et le prince héritier des EAU se sont félicités des «relations fraternelles distinguées en réunissant les Émirats arabes unis et le Maroc et les moyens pour les renforcer», poursuit Emirates News Agency. Celle-ci précise aussi que le roi et son hôte ont discuté des questions générales régionales et internationales d'intérêt commun.

Au Palais de la mer, la réunion de haut niveau a connu la participation de Cheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Cheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires présidentielles, et Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Du côté du Maroc, l’agence émiratie indique que le conseiller du roi, Fouad Ali El Himma et le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, ont pris part à la rencontre.

Pour sa part, le roi Mohammed VI a exprimé sa joie de visiter les Emirats arabes unis, évoquant les liens fraternels, authentiques et bien établis entre les deux pays. «Il a salué les positions des Emirats arabes unis pour promouvoir et activer l'action arabe commune sous la direction du Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, chef d’Etat des EAU», poursuit la dépêche de l’agence émiratie.

Le roi Mohammed VI était arrivé dimanche 3 septembre à l’aéroport international des Seychelles pour des vacances privées. Le souverain a entamé mardi 28 août une visite aux Emirats arabes unis.