Automobile : «Résultats historiques» pour le groupe Renault en 2018

Le groupe Renault Maroc a annoncé avoir réalisé des «résultats historiques» en termes de livraison et de parts de marché durant les huit premiers mois 2018.

L’année 2018 est «une année exceptionnelle» pour le Groupe qui a fêté, en février dernier, ses 90 ans au Maroc, mais aussi les meilleures 8 mois de sa présence au royaume avec des réalisations historiques en termes de livraison et de parts de marché, respectivement de 50 605 et 43,6%, souligne Renault Maroc, dans un communiqué.

Le groupe Renault Maroc arrive ainsi à consolider sa position de leader du marché en décrochant 6 places du «Top Ten» des meilleures ventes. A ces performances s'ajoutent un top 3 du marché marocain, 100% Groupe Renault «made in Morocco»: Logan, Sandero et Dokker, précise-t-on.

Selon le groupe, les Best Sellers du mois d'août sont les marques Logan, Sandero et Duster. Six modèles figurent dans le top ten du marché marocain (Logan, Dokker, Sandero et Clio, occupent respectivement les 4 premières places, Duster et Kangoo occupent respectivement les 5e et 6e places).