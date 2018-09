Maroc : L’Intérieur autorisera-t-il la constitution du parti amazigh «Tamount wal Horiyyate» ?

Le projet de la création d’une formation amazighe «Tamount wal Al Horiyyates (libertés)» est relancé. La commission préparatoire poursuit ses réunions à travers le Maroc. La dernière en date, la 12e du genre, a eu lieu à Marrakech, samedi 8 septembre.

«Malgré une décision des autorités de l’interdire sous prétexte de contrevenir à la loi organique n°11-29 des partis, nous avons pu tenir notre activité dans un hôtel, et ce, après un dialogue avec les représentants du ministère de l’Intérieur», nous confie Addi Lihi, membre de ladite commission composée de 40 personnes.

«Le rendez-vous dans la ville ocre a permis d’évaluer le travail accompli depuis le 26 octobre 2016, date de dépôt de l’avis auprès du ministère de l’Intérieur, notamment les démarches effectuées jusque-là en vue de se conformer à la loi sur les partis», ajoute-il. Celle-ci précise, en effet, dans son article 4, que «nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou d’une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits de l’Homme».

Réunion cruciale en décembre prochain

Addi Lihi nous donne une idée sur cette formation : «Le projet ‘Tamount wal Al Horiyyate’ est conforme à la loi fondamentale du 1er juillet 2011. Il est d’ailleurs le seul à respecter le principe des deux langues officielles du pays : l’arabe et l’amazighe. ‘Tamount’ signifie l’unité et ‘Al Horiyyate’ les libertés. Nous sommes, donc, un futur parti marocain ouvert à la fois aux arabes et aux amazighs.»

Néanmoins, la quasi-majorité des membres de la commission préparatoire sont très actifs au sein d’associations amazighes, ou ayant milité au sein du Parti amazigh démocratique marocain, dissout en avril 2008 sur une décision du tribunal administratif de Rabat.

En décembre prochain, les promoteurs de «Tamount wal Al Horiyyate» prévoient de tenir une autre réunion, peut-être la dernière, à Marrakech. «Elle devrait se conclure par la désignation de trois représentants mandatés pour soumettre les documents à l’approbation du ministère de l’Intérieur», indique notre interlocuteur.