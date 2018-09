Espagne : Un imam d’origine marocaine pourrait être expulsé pour radicalisation

La direction générale de la police espagnole a préconisé l’expulsion de l’imam d’origine marocaine, Mohamed Attaouil, rapporte le site El Nacional. Révélée par la chaîne TV3, cette mesure exceptionnelle pourrait s’appliquer au concerné car «l’Etat le considère comme une menace pour la sécurité nationale».

Selon El Confidencial, le rapport de police précise que «le comportement d’Attaouil constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité nationale». De plus, l’imam de la mosquée de Salt à Gérone, serait aussi accusé de «liens avec la RIHS (Revival Islamic Heritage Society)», une ONG basée au Koweït et qui, «depuis 2002, a été incluse dans la liste des individus, groupes et entités associés à Al Qaïda et à Daesh».

Par ailleurs, cette expulsion devrait se faire par voie administrative et non pénale. Un recours contesté par l’avocat d’Attaouil, qui a dénoncé «une tentative d’expulser quelqu’un sans l’intervention de l’institution judicaire». Auprès de La Sexta, il s’interroge : «Pourquoi mon client n’a pas été mis en détention préventive s’il est si dangereux ? Et pourquoi il n’est pas présenté immédiatement devant la Cour Suprême ?»

La décision d’expulser l’imam Mohammed Attouil, qui est aussi vice-président de l’Union des communautés islamiques de Catalogne, appartient désormais au ministère espagnol de l’Intérieur.